Житель Екатеринбурга в свой день рождения убил незваного гостя на лодочной станции

В Екатеринбурге передано в суд дело об убийстве на лодочной станции.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось вечером 18 мая этого года: обвиняемый отмечал свой день рождения со знакомыми на водной станции на улице Гражданская. После того, как все хорошо выпили, одна из участниц застолья вышла на улицу и увидела незнакомого ей мужчину. Испугавшись незваного гостя, девушка закричала.

Выбежавший на крики именинник начал избивать этого мужчину. Затем он оттащил несчастного в сторону реки Исеть, и, погрузив его голову в воду, удерживал, пока тот не умер.

Сейчас расследование завершено. Уголовное дело рассмотрит Железнодорожный районный суд Екатеринбурга.

Убийце грозит до 15 лет лишения свободы.