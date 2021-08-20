Продажи товаров повседневного спроса вернулись на допандемийный уровень

Продажи товаров повседневного спроса вернулись на допандемийный уровень. До этого на протяжении целого года они падали. Во втором квартале 2021 года рост составил 5,3%, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные NielsenIQ.

В 2020-м продажи таких товаров сократились не только из-за ограничений на торговлю: многие россияне сделали запасы товаров с длительным сроком хранения: круп, макарон, консервов, туалетной бумаги, алкоголя и т. д. После этого из-за сокращения доходов, а также общей неопределенности и нервозности траты были резко снижены.

Улучшение ситуации может быть связано прежде всего с тем, что потребители вышли из жесткого режима экономии и более охотно тратят деньги, полагают аналитики.

Заметнее всего выросли продажи сезонных товаров: реализация мороженого в натуральном выражении увеличилась на 4,8%, безалкогольных напитков – на 9,2% год к году. Годом ранее обе эти категории показывали снижение продаж.