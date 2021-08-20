В Марий Эл более 250 человек эвакуировали из детского лагеря и санаториев из-за лесного пожара

Более 100 человек, в том числе 84 ребенка, эвакуировали из детского лагеря и санаториев в поселке Шап Медведевского района Марий Эл из-за лесного пожара.

Также в МЧС сообщили о лесном пожаре в Медведевском районе на территории Куярского лесничества. 19 августа огонь распространился в сторону населенного пункта Сосновый Бор на расстоянии 3 км.

Жители поселка (около 300 человек) эвакуированы. Проживающих и персонал одноименного санатория - 168 человек - увезли на пяти автобусах, передает Regnum.

К вечеру возгорание удалось локализовать, угрозы населенному пункту нет.

Кроме того, в четверг лесной пожар дошел до поселка Студенка Медведевского района, загорелись три постройки. Сотрудники МЧС защищают жилые дома.

Ранее в Челябинской области огонь вспыхнул в лесу, в горах, на расстоянии одного километра от детского лагеря, расположенного в 40 километрах от Магнитогорска, в деревне Зеленая Поляна. Детей и сотрудников - порядка 750 человек – эвакуировали.