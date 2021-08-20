Тюменский депутат поймал молодых медработников на обмане властей

Депутат Тюменской областной думы Владимир Ульянов заявил, что молодые медики, отучившиеся по целевым программам в Тюменском государственном медуниверситете, пытаются обмануть властей, чтобы не ехать в сельские территории, сообщили Накануне.RU в пресс-службе облдумы.

Акцентируя внимание на проблеме кадров среди медработников в селах, депутат отметил, что в регионе работает программа "Земский доктор", для медиков есть льготы, предусмотрено целевое поступление абитуриентов в вуз, чем школьники охотно пользуются и учатся за счет бюджета.

"А потом находят различные способы уклониться от того, чтобы вернуться в родное село. Ко мне обращались земляки: помогите дочери, сыну остаться в Тюмени. Да, Тюмень привлекательна тем, что здесь есть платная медицина, и совсем другие доходы у специалистов, выше, чем в муниципальной медицине. Деньги бюджета уходят, в сельскую территорию врачи не возвращаются. Должно быть четко: ты пошел на целевое место, ты должен вернуться. Не выполняешь обязательство, получается обман. Сегодня в Сорокинском районе уже длительное время имеется четыре вакансии для врачей узкой специализации", - прокомментировал Владимир Ульянов.

Депутат считает, что добиться исполнения поручения президента, по которому в сельских местностях должна быть квалифицированная и доступная медицинская помощь, необходимо через механизм единой, специальной программы "Комплексного развития сельских территорий", которая предусматривает отдельные разделы медицины.

"Оптимизация в медицине – риск, потому что вопрос идет о здоровье, жизни и смерти человека", - уверен депутат.

Депутат напомнил, что в советский период молодой специалист обязательно отрабатывал на производстве три года, а потом появлялась семья, и специалист мог остаться в сельской местности. Сейчас сложно приглашать молодежь туда, где есть проблемы с качеством жизни, благоустройством, культурой, здравоохранением и дорогами.