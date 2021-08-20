Коллективный иммунитет к COVID-19 может возникнуть в России к концу года – академик Гинцбург

Назван новый "контрольный срок" создания в России коллективного иммунитета к коронавирусу. По мнению главы НИЦ им. Гамалеи, академика Алекскандра Гинцбурга такой уровень защиты может быть достигнут до конца года. "Должны успеть", - сказал академик, добавив, что "формирование коллективного иммунитета в настоящее время идет неплохо".

По словам ученого, вакцины в избытке имеются во всех регионах РФ. "Это большая заслуга государства и производителей, мне кажется, сейчас ни один губернатор не жалуется на недостаток вакцины, - цитирует Гинцбурга ТАСС. - Вся проблема заключается в том, чтобы люди более активно шли и вакцинировались".

Напомним, в начале прививочной кампании президент России и члены правительства ставили задачу сформировать коллективный иммунитет у россиян к началу осени путем вакцинации 60% взрослого населения. Но в процессе стало понятно, что темпы вакцинации не дадут такой цифры к 1 сентября. К тому же появилась необходимость ревакцинации, а также охвата не 60%, а большей доли населения.

Впрочем, некоторые ученые в принципе ставят под сомнение возможность создания коллективного иммунитета к коронавирусу, поскольку прививка не предотвращает заражение и передачу вируса, а только защищает непосредственно одного человека от опасного течения болезни.