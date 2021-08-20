Минимум 40 человек погибли или пострадали из-за хаоса в аэропорту Кабула

По меньшей мере сорок человек погибли или пострадали из-за хаоса в аэропорту Кабула, начавшегося после захвата города "Талибаном" (террористическая организация, запрещена в РФ), сообщил телеканал Tolo News.

Речь идет о случаях стрельбы, давки и падения с самолета.

По данным Госдепа США, примерно шесть тысяч человек находятся в настоящее время в аэропорту афганской столицы Кабула и ожидают вылета из Афганистана.

Среди них есть как граждане США, так и жители Афганистана, а также подданные других стран, пишет Regnum.

Ранее мировые СМИ облетела фотография, сделанная, предположительно, в салоне транспортника C-17 Globemaster III ВВС США. Вместо "штатных" 120 человек самолет взял на борт 640 афганцев, преимущественно мужчин. Все они тесно прижимаются друг к другу, чтобы улететь из столицы Афганистана.

Сообщается, что экипаж не собирался забирать всех этих людей, но беженцы начали запрыгивать на полуоткрытую рампу самолета. Самолет совершил перелет из Кабула на авиабазу Аль-Удейд в Катаре.

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