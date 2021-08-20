20 Августа 2021
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Происшествия Челябинская область
Андрей Пязок (2017) | Фото: cheltv.ru

В Челябинске адвокат обжаловал приговор учредителю компании "Речелстрой"

В Челябинске сторона защиты обжаловала приговор в отношении учредителя ООО "Речелстрой" Андрея Пязока и бывшего генерального директора компании Сергея Вегельмана. Соответствующая информация опубликована на сайте Центрального районного суда, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, в июле они были признаны виновными в привлечении денежных средств граждан в нарушение требований законодательства о долевом строительстве. Суд приговорил Пязока к 2 годам в колонии-поселении, а Вегельмана к 1,5 годам в колонии-поселении.

Обвиняемые в 2014-2017 гг. направили более 617 млн руб. средств дольщиков на цели, не связанные со строительством жилых домов. В связи с этим они не смогли достроить дома в микрорайоне "Чурилово Lake City" и передать квартиры дольщикам. Потерпевшими по делу признаны более 1,5 тыс. человек.

В ходе расследования уголовного дела возмещен ущерб на сумму более 197 млн рублей. Судом арестовано имущество обвиняемых на сумму более 54 млн рублей.

Пязок был задержан 12 декабря 2017 года, через месяц после того, как дольщикам "Речелстроя" позвонил президент России Владимир Путин. Однако в июне 2018 г. его отпустили под залог в 4 млн руб. Отмечалось, что Пязок признал свою вину в совершенных преступлениях, сотрудничает со следствием и изобличает иных соучастников преступления. С ним заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.

В ноябре 2019 года дольщики рассказали в суде, почему приняли решение стать участниками долевого строительства. По словам дольщиков, их привлекла масштабная реклама микрорайона "Чурилово Lake City", а владельцем "Речелстрой" являлся депутат от "Единой России", поэтому они доверились компании.

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Теги: Речелстрой, дольщики, Чурилово, Андрей Пязок, уголовное дело, СК,



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