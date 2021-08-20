На Урале мошенники выманили 1,6 млн рублей у машиниста РЖД, решившего "сыграть на бирже"

20 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область Уральский ФО
коллаж, Россия, криптовалюта, биткоины (2017) | Фото: Накануне.RU

На Урале мошенники выманили 1,6 млн рублей у машиниста РЖД, решившего "сыграть на бирже"

На Среднем Урале получил распространение способ хищения денег при вкладах на так называемые "финансовые биржи". Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых, на этот раз в роли потерпевшего оказался машинист электровоза РЖД.

Как рассказал полковник Горелых, железнодорожник решил рискнуть своими сбережениями и добровольно отправил их на "финансовую биржу", где обещали баснословную по нашим временам прибыль в размере 21% в месяц от суммы депозита.

"Однажды, находясь во всемирной паутине, на глаза молодому человеку попалась заманчивая реклама, как приумножить свой капитал. Прикинув мысленно резкий рост своего благосостояния, гражданин достаточно быстро попался на крючок аферистов, сорваться с которого было уже невозможно. Именно на высокий процент жулики и ловят своих "клиентов". Чтобы начать участвовать в бизнесе, работник РЖД оформил в одном из банковских учреждений кредит на общую сумму 1,6 млн рублей. Затем со своего сотового телефона он зашел на официальный сайт компании "Финико", сам зарегистрировал личный кабинет и вложил, в надежде на будущее счастье, свои денежные средства, не зная о том, что тут же фактически с ними и попрощался", - рассказал Валерий Горелых.

Коллаж, цифровизация, кошелек, замочная скважина, цифровой рубль, цифровая валюта, криптовалюта (2021)|Фото: Накануне.RU

По его данным, принцип такого обмана заключался в том, что вкладчик приобретает биткоины, которые при внесении на счет данной организации преобразовывались в цифроны: один цифрон приравнивался к одному доллару США. Далее трейдеры компании использовали эти деньги на биржах. Полученные проценты с вклада в цифронах должны были возвращаться в личный кабинет.

"По условиям ежемесячного договора потерпевший мог снимать проценты, а также в любой момент вывести вложенные им деньги, которые находились на счету "Финико". Машинисту электровоза мошенники в начале дали почувствовать вкус прибыли, позволив ему снять 152 тыс. руб. из вложенной суммы. После чего мышеловка захлопнулась, а доступ к вложенным финансам был раз и навсегда перекрыт. Следственным подразделением отдела полиции Красноуфимска по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется расследование", - резюмировал полковник Горелых.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: мошенники, биржа, машинист, МВД



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети