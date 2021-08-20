На Урале мошенники выманили 1,6 млн рублей у машиниста РЖД, решившего "сыграть на бирже"

На Среднем Урале получил распространение способ хищения денег при вкладах на так называемые "финансовые биржи". Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых, на этот раз в роли потерпевшего оказался машинист электровоза РЖД.

Как рассказал полковник Горелых, железнодорожник решил рискнуть своими сбережениями и добровольно отправил их на "финансовую биржу", где обещали баснословную по нашим временам прибыль в размере 21% в месяц от суммы депозита.

"Однажды, находясь во всемирной паутине, на глаза молодому человеку попалась заманчивая реклама, как приумножить свой капитал. Прикинув мысленно резкий рост своего благосостояния, гражданин достаточно быстро попался на крючок аферистов, сорваться с которого было уже невозможно. Именно на высокий процент жулики и ловят своих "клиентов". Чтобы начать участвовать в бизнесе, работник РЖД оформил в одном из банковских учреждений кредит на общую сумму 1,6 млн рублей. Затем со своего сотового телефона он зашел на официальный сайт компании "Финико", сам зарегистрировал личный кабинет и вложил, в надежде на будущее счастье, свои денежные средства, не зная о том, что тут же фактически с ними и попрощался", - рассказал Валерий Горелых.

По его данным, принцип такого обмана заключался в том, что вкладчик приобретает биткоины, которые при внесении на счет данной организации преобразовывались в цифроны: один цифрон приравнивался к одному доллару США. Далее трейдеры компании использовали эти деньги на биржах. Полученные проценты с вклада в цифронах должны были возвращаться в личный кабинет.

"По условиям ежемесячного договора потерпевший мог снимать проценты, а также в любой момент вывести вложенные им деньги, которые находились на счету "Финико". Машинисту электровоза мошенники в начале дали почувствовать вкус прибыли, позволив ему снять 152 тыс. руб. из вложенной суммы. После чего мышеловка захлопнулась, а доступ к вложенным финансам был раз и навсегда перекрыт. Следственным подразделением отдела полиции Красноуфимска по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ "Мошенничество в особо крупном размере". Ведется расследование", - резюмировал полковник Горелых.