В Екатеринбурге легковушка врезалась в "Камаз", убирающий улицы. Есть погибший

Сегодня ночью около 23.35 недалеко от дома №23 на ул. Сулимова в Екатеринбурге произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, а второй сильно пострадал. Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщили Накануне.RU в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, во время движения по ул. Сулимова со стороны улицы Менделеева в сторону ул. Боровая, водитель "Рено Сандеро" не обеспечил постоянный контроль за движением. В результате легковой автомобиль столкнулся со стоящей комбинированной дорожной автомашиной "Камаз", которая в это время убирала улицы.

44-летний мужчина – пассажир "Рено Сандеро" погиб на месте ДТП, 37-летняя женщина – водитель, чей стаж вождения четыре года, госпитализирована в ГКБ № 23, сейчас за ее жизнь борются медики. В свою очередь водитель КАМАЗ рассказал сотрудникам ГИБДД, что остановился на ул. Сулимова, когда неожиданно почувствовал сильный удар в заднюю часть автомашины.

На месте происшествия сотрудниками ГИБДД и специализированного отдела по расследованию ДТП ГСУ ГУ МВД России по Свердловской области проведены процессуальные действия, опрашиваются очевидцы, организован объезд места происшествия. Окончательная причина ДТП будет установлена в ходе следствия.