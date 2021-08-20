Назначена дата суда по банкротству "Пермского свинокомплекса"

Арбитражный суд Пермского края рассмотрит иск о банкротстве "Пермского свинокомплекса", передаёт корреспондент Накануне.RU.

Иск подало ООО "Компания "Урожай"". Заявление принято к рассмотрению. Первое заседание состоится в 11.45 2 сентября.

Напомним, ранее сообщалось, что "Пермский свинокомплекс" ждут реформы – сократят и персонал, и животных. Оптимизация штата должна была составить не более 20% от численности работников предприятия. С 19 июля на территории свинокомплекса начал работать мобильный офис по трудоустройству высвободившихся сотрудников. Содержать все поголовье, находящееся на свинокомплексе, предприятию не на что. Сообщалось, что эти меры помогут стабилизировать сложную финансовую ситуацию на предприятии.