Белгородская область стала лидером по доле вакцинированных от COVID-19

Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых от COVID-19 в России, обогнав Чукотку, сообщает РБК со ссылкой на данные региональных властей.

В Белгородской области на сегодняшний день полностью привиты 38,16% населениия.

Регион также лидирует по количеству жителей, сделавших хотя бы одну прививку от коронавируса - вакцинацию в области начали почти 45% населения.

На Чукотке на сегодняшний момент привились 37,66% населения.

В тройку лидеров также вошла Московская область - обе прививки там сделали 32,43% от населения региона.

Москва в этом рейтинге заняла девятое место (обе дозы получили 28,45% населения).

На последнем месте рейтинга — Дагестан, где первую прививку сделали 10,41% населения, обе — 7%.

Ранее четыре региона РФ предоставили статистику по заболевшим после вакцинации от коронавируса. Независимо от вакцины, эта доля обычно не превышала 1%. В подсчете учитывались те, кто сделал оба компонента вакцины.

По словам экспертов, на основании этих данных оценивать эффективность вакцин пока рано, так как "Спутником V" прививаются сотни тысяч человек, а "КовиВаком" и "ЭпиВакКороной" — "считанные тысячи".