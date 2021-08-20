20 Августа 2021
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трансляция полета Сергея Прокопьева с космодрома &quot;Байконур&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Старт "Союза" со спутниками OneWeb перенесли на сутки

Старт ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и 34 спутниками британской компании OneWeb на борту перенесли на резервную дату по техническим причинам.

Ракета должна была стартовать накануне, но во время предпусковой подготовки были выявлены неполадки. Роскосмос позже сообщил, что старт перенесен на 21 августа 01:18 мск.

Источник РИА Новости сообщил, что сбой произошел в работе наземного оборудования, к самой ракете замечаний нет. Источник ТАСС знает, что сбой произошел из-за нештатной работы одного из клапанов наземного комплекса.

Последний старт "Союза" со спутниками OneWeb был 1 июля этого года с космодрома "Восточный".

Между тем, недавно глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в результате введения американских санкций выгодный контракт по OneWeb может в ближайшее время "уйти товарищу Маску" – европейские компании, опасаясь попадания в "черные списки" США, не смогут работать с Россией.

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Теги: союз, фрегат, запуск, oneweb, спутники



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