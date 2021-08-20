20 Августа 2021
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Происшествия Свердловская область
зажигалка, огонь (2016) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле директор предприятия убил и сжег своего сторожа

В Нижнем Тагиле раскрыто жестокое убийство мужчины. По подозрению задержан его начальник.
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Как рассказал глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, обгоревший труп неустановленного человека в лесном массиве обнаружил мужчина, катаясь на квадроцикле. Очевидец немедленно сообщил о жуткой находке в полицию.

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОП-21 и группа опытных сыщиков под руководством начальника ОВД Нижнего Тагила полковника Абдулкадырова, а также представители Следственного комитета. При проверке баз данных по изъятым отпечаткам пальцев оперуполномоченные установили личность погибшего: им оказался 60-летний житель Дзержинского района. Мужчина проживал в сторожке на территории небольшого предприятия в поселке Чащино, где подрабатывал сторожем.

Руководитель фирмы при первоначально проведенных оперативных мероприятиях был заподозрен в причастности к преступлению. В частности, сыщиков уголовного розыска заинтересовало то обстоятельство, что директор не проявил никакого беспокойства о человеке, который много лет работал у него без каких-либо нареканий, и не сообщил ни в полицию, ни родным о его пропаже. Сыщики осмотрели иномарку, принадлежащую хладнокровному хозяину "конторы". В багажнике машины были обнаружены характерные бурые пятна", - рассказал полковник Горелых.

наручники, суд, тюрьма(2016)|Фото:Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, возбуждено уголовное дело статье "Убийство". Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления составляет до 15 лет лишения свободы. Задержан директор предприятия, занимающегося добычей полезных ископаемых. Подозреваемый допрошен, с его участием проведена проверка показаний на месте, в ходе которой он более подробно рассказал об обстоятельствах случившегося.

Руководитель показал, что конфликт между ним и сторожем произошел в ночь на 11 августа из личной неприязни, в ходе внезапно возникшей ссоры. Тело убитого было вывезено им в лесной массив, где он облил труп легковоспламеняющейся жидкостью и поджег.

"По уголовному делу продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств. Проведен осмотр места происшествия, допрошен ряд свидетелей, назначен и проводится комплекс экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается", - отметили в СКР.

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Теги: директор, сторож, убийство, Нижний Тагил



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