Коммунисты намерены отстаивать интересы Грудинина в Страсбургском суде

Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение об исключении директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах депутатов Госдумы, где он занимал третье место.

Коммунисты считают эту ситуацию "спланированной спецоперацией" и намерены добиваться справедливости в Страсбургском суде. Как отметили в КПРФ, в решении ВС от 9 августа говорится, что Ирина Грудинина приложила к своему письму в ЦИК документы о зарубежных активах бывшего мужа, хотя никаких приложений к письму не было.

Как напомнил Грудинин, десять лет назад его уже снимали с выборов в Мособлдуму, но спустя 2,5 года он доказал свою правоту в суде.

Как считает политолог Алексей Макаркин, скандал с Павлом Грудининым сыграл КПРФ в плюс на фоне скучной и бедной на информповоды кампании. Кроме того, эта ситуация, по мнению эксперта, может оказать влияние на выбор кандидатов от "Умного голосования", поскольку КПРФ позиционирует себя как реальная оппозиция, которая недавно внесла законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста и которую преследуют из-за несговорчивости с властью, пишет "Коммерсант".

Ранее ЦИК сняла Грудинина с выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров федерального списка партии. В Центризбирком и Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кандидата, заявившая, что у экс-супруга есть незакрытые иностранные счета и доля в белизском офшоре Bontro LTD.