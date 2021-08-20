Коммунисты намерены отстаивать интересы Грудинина в Страсбургском суде

20 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

30 лет ГКЧП. Последняя попытка спасти СССР

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России
супруги Павел и Ирина Грудинины (2018) | Фото: 24smi.org

Коммунисты намерены отстаивать интересы Грудинина в Страсбургском суде

Апелляционная коллегия Верховного суда России оставила в силе решение об исключении директора "Совхоза имени Ленина" Павла Грудинина из списка КПРФ на выборах депутатов Госдумы, где он занимал третье место.

Коммунисты считают эту ситуацию "спланированной спецоперацией" и намерены добиваться справедливости в Страсбургском суде. Как отметили в КПРФ, в решении ВС от 9 августа говорится, что Ирина Грудинина приложила к своему письму в ЦИК документы о зарубежных активах бывшего мужа, хотя никаких приложений к письму не было.

Как напомнил Грудинин, десять лет назад его уже снимали с выборов в Мособлдуму, но спустя 2,5 года он доказал свою правоту в суде.

Как считает политолог Алексей Макаркин, скандал с Павлом Грудининым сыграл КПРФ в плюс на фоне скучной и бедной на информповоды кампании. Кроме того, эта ситуация, по мнению эксперта, может оказать влияние на выбор кандидатов от "Умного голосования", поскольку КПРФ позиционирует себя как реальная оппозиция, которая недавно внесла законопроект о возвращении прежнего пенсионного возраста и которую преследуют из-за несговорчивости с властью, пишет "Коммерсант".

Ранее ЦИК сняла Грудинина с выборов в Госдуму – он входил в тройку лидеров федерального списка партии. В Центризбирком и Генпрокуратуру обратилась бывшая жена кандидата, заявившая, что у экс-супруга есть незакрытые иностранные счета и доля в белизском офшоре Bontro LTD.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: КПРФ, Грудинин, выборы, Госдума



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 19.08.2021 13:50 Мск Верховный суд отклонил апелляцию Грудинина – его не вернут в предвыборную гонку
Ранее 09.08.2021 17:07 Мск Верховный суд РФ отказался вернуть Грудинину регистрацию на выборах в Госдуму
Ранее 09.08.2021 07:59 Мск Верховный суд сегодня будет решать судьбу Грудинина на выборах в Госдуму


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети