20 Августа 2021
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ружье (2016) | Фото: warfiles.ru

Житель Верхней Пышмы был застрелен на охоте другом

В Верхней Пышме в отношении местного жителя 1979 года рождения инициировано уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU  в СУ СКР по Свердловской области, 18 августа фигурант вместе со своим знакомым 1986 года рождения находился на охоте в лесном массиве недалеко от посёлка Красный. Подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевший скончался.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых со ссылкой на показания подозреваемого, ИЖ-18МН калибра 12/76 у него был официально зарегистрирован. Также известно, что выстрел пришелся в шею скончавшегося.  

Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы.

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Теги: охота, убийство



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