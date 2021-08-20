Житель Верхней Пышмы был застрелен на охоте другом

В Верхней Пышме в отношении местного жителя 1979 года рождения инициировано уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, 18 августа фигурант вместе со своим знакомым 1986 года рождения находился на охоте в лесном массиве недалеко от посёлка Красный. Подозреваемый произвёл выстрел из охотничьего ружья в направлении пролетающей утки, попав при этом в своего приятеля. В результате потерпевший скончался.

Как сообщил Накануне.RU руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых со ссылкой на показания подозреваемого, ИЖ-18МН калибра 12/76 у него был официально зарегистрирован. Также известно, что выстрел пришелся в шею скончавшегося.

Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до двух лет лишения свободы.