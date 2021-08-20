Прокурор Тюменской области заинтересовался ДТП с пострадавшими детьми

Прокурор Тюменской области Владислав Московских организовал проверку по факту автоаварии, в котором пострадали четверо детей и их мать.

Как сообщили Накануне.RU в надзорном ведомстве региона, 19 августа на 34 км объездной дороги между Велижанским и Тобольским трактом автомашина Volkswagen Sharan, в которой находились четверо детей и их родители, опрокинулась в кювет.

Двухлетняя девочка и мальчики в возрасте 6, 9 и 13 лет, а также их мать в результате ДТП получили различные травмы. При этом находившийся за рулем отец не пострадал.

Прокурор области дал поручение прокурору Тюмени провести по данному факту проверку исполнения законодательства о безопасности дорожного движения.