Reuters: талибы* заносят афганцев в "черный список"

Талибы (члены запрещенного в России террористического движения "Талибан") включают афганцев в "черный список" людей, которые, как они считают, работали на ключевых должностях с предыдущей администрацией или с силами США.

Как пишет Reuters, талибы активизируют охоту на всех представителей и пособников павшего режима. В противном случае они арестовывают их семьи и наказывают. Особенно подвержены риску лица, занимавшие ключевые должности в военных, полицейских и следственных подразделениях.

Как сообщалось, ввице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не собирается присягнуть на верность захватившим власть в стране талибам. Он напомнил, что, в отличие от президента, остался в стране и потому является законным главой Афганистана.