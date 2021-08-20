20 Августа 2021
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Политика За рубежом
Талибы, Талибан (запрещено в РФ) (2021) | Фото: REUTERS/Stringer

Reuters: талибы* заносят афганцев в "черный список"

Талибы (члены запрещенного в России террористического движения "Талибан") включают афганцев в "черный список" людей, которые, как они считают, работали на ключевых должностях с предыдущей администрацией или с силами США.

Как пишет Reuters, талибы активизируют охоту на всех представителей и пособников павшего режима. В противном случае они арестовывают их семьи и наказывают. Особенно подвержены риску лица, занимавшие ключевые должности в военных, полицейских и следственных подразделениях.

Как сообщалось, ввице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что не собирается присягнуть на верность захватившим власть в стране талибам. Он напомнил, что, в отличие от президента, остался в стране и потому является законным главой Афганистана.

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Теги: Талибы, Афганистан



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