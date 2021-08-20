20 Августа 2021
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Наука и техника За рубежом
Вакцина от коронавируса &quot;Спутник V&quot; (2021) | Фото: instagram.com/evgenykuyvashev

Минздрав Аргентины рассказал о "высоких результатах" "Спутника V" против дельта-штамма

Вакцина от коронавируса российского производства "Спутник V" показала "прекрасные результаты" в Аргентине.

Как заявила глава Минздрава страны Карла Виссотти, стало известно о "высоких результатах" препарата против дельта-штамма коронавируса. Министр поблагодарила Россию за поставки вакцины.

Также Виссотти отметила низкую частоту проявления нежелательных побочных реакций на препарат, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось о том, что в центре им. Гамалеи Минздрава России разработали вариант вакцины от коронавируса "Спутник V", который модифицирован специально под штамм "Дельта".

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Теги: коронавирус, Спутник V, вакцина



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Ранее 19.08.2021 10:10 Мск Центр Гамалеи модифицировал "Спутник V" под штамм "дельта"


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