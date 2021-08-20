Минпросвещения: в школах России не планируют вводить удаленку

В российских школах не планируется вводить дистанционное обучение.

Как заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, "ничто не может заменить живого общения учителя с учениками". По его словам, предстоящий учебный год начнутся в очном формате, а планов по введению дистанционного обучения нет, говорится в Telegram-канале "Большая перемена".

Ранее детский омбудсмен Анна Кузнецова напомнила о недопустимости принудительной вакцинации учеников и педагогов, ограничения для непривитых.