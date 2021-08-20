20 Августа 2021
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Политика В России
Госдума (2019) | Фото:Накануне.RU

На выборы депутатов Госдумы зарегистрировали около 6 тысяч кандидатов

По федеральным спискам на выборы депутатов Госдумы зарегистрировано 3 тыс. 910 кандидатов, а по одномандатным округам — 2 тыс. 062.
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Как заявила председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, зарегистрированы 14 списков политических партий и 11 самовыдвиженцев. На один мандат претендуют около девяти кандидатов, сообщает РИА "Новости".

Нынешний выборный цикл отличается возросшей политической конкурентностью и созданием благоприятных условий для партий, отметил ранее член Общественной палаты РФ, заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области, руководитель общественного штаба по наблюдению за выборами Владимир Журавлев.

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Теги: Госдума, выборы



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