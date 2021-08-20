G7: Талибы* должны гарантировать безопасную эвакуацию

Главы министерство иностранных дел стран G7 призвали движение "Талибан" (признано террористическим и запрещено в РФ) гарантировать безопасную эвакуацию иностранцев и местных жителей, желающих покинуть Афганистан.

Как сообщается на сайте британского правительства со ссылкой на совместное коммюнике, также министры обсудили "важность тесного и эффективного сотрудничества между ними с целью позволить осуществить эвакуацию из Кабула".

Главы МИДов G7 согласились с тем, что "Талибан" должен заверить, что Афганистан не станет представлять террористическую угрозу международной безопасности, подчеркивается в сообщении.

Тем временем, делегация "Талибана" прибыла в Афганистан для обсуждения создания инклюзивного правительства. Контакты со всеми партиями уже установлены, а сами переговоры с афганскими политиками начнутся в Кабуле.