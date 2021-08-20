Бывший полицейский начальник в Орле получил 11 лет колонии за взятку

Суд в Орле вынес приговор в отношении бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального УМВД России Федора Козина.

По делу также проходил бывший подчиненный Козина Павел Кленышев.

В октябре 2018 года Козин договорился с владельцем ООО "БК Групп" Петром Бакуловым о передаче ему взятки в размере 4 млн руб. за "непринятие мер по обеспечению должного контроля" за проверкой в его отношении и невозбуждение уголовного дела.

Проверку курировал начальник отдела ОБЭП по Железнодорожному району Павел Кленышев. Через двух посредников они получили от бизнесмена 200 тыс. руб., а после договорились о получении 1,8 млн руб.

8 ноября Кленышев был задержан сотрудниками УФСБ во время получения денег. Козина задержали через неделю.

Суд приговорил Козина к 11 годам лишения свободы и штрафу в 16 млн руб. Кленышев будет отбывать в колонии десять лет колонии. Его также оштрафовали на 16 млн руб., сообщает "Коммерсант".