Чистая прибыль российских банков с начала года почти удвоилась

Чистая прибыль банков России в июле составила 229 млрд руб. (до 1,429 трлн с начала года).

Как следует из доклада Центробанка РФ, показатель за семь месяцев вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (761 млрд руб.). По данным регулятора, больше 85% прибыли получили системно значимые финансовые организации.

На рост прибыли повлияло, в том числе восстановление резервов в связи с переуступкой проблемной задолженности.

Как ожидает Банк России, по итогам года прибыль может превысить 2 трлн руб.

Ранее сообщалось, что запуск цифрового рубля в России может вызвать отток средств со счетов в банках. По данным международного рейтингового агентства Moody's, это произойдет из-за перераспределения средств между банковскими депозитами и цифровыми рублями.

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