В Краснодарском крае более 60 мониторинговых групп контролируют сервис в отелях и санаториях

Более 60 мобильных мониторинговых групп отслеживают ситуацию на курортах Краснодарского края, передает корреспондент Накануне.RU. Данные группы созданы по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Задача, поставленная перед специалистами этих групп, состоит в осуществлении контроля за исполнением действующих в настоящий момент правил заселения в отели, санатории, пансионаты и другие средства размещения.

"Мы делаем все возможное, чтобы пребывание туристов на Кубани стало действительно отдыхом, способствовало укреплению здоровья. Для того, чтобы максимально обезопасить гостей, местных жителей и персонал пансионатов, с 1 августа мы заселяем только тех, кто имеет сертификат о прививке, либо ПЦР-тест и согласие на вакцинацию в течение трех дней", – сказал Вениамин Кондратьев.

И обратился к заместителю Александру Руппелю с предложением комплексно доложить об исполнении данного поручения.

Вице-губернатор пояснил, что ситуация в курортных территориях остается под постоянным контролем. Сформированы мониторинговые группы из сотрудников министерства курортов, представителей муниципального образования и правоохранительных органов.

"В курортных городах более 60 мобильных мониторинговых групп регулярно проверяют выполнение новых правил заселения. По их данным, на сегодняшний день 65% отдыхающих имеют справку о вакцинации, 25% – это дети до 14 лет, 5% – лица с отрицательным ПЦР-тестом по медотводу, 3% имеют документ о перенесенном коронавирусе, 2% с отрицательным ПЦР-тестом дали добровольное согласие на вакцинацию", – сказал Александр Руппель.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Кубани, чтобы эти туристы смогли быстро и комфортно сделать прививку, дополнительно развернуты 14 пунктов вакцинации на базе крупных санаторно-курортных организаций в Сочи, Анапе и Геленджике. При этом, среди сотрудников отрасли прививку получили почти 42 тысячи человек – это чуть больше, чем 60% от общего количества сотрудников предприятий.