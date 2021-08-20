20 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Забор у здания на Красноармейской 78А в Екатеринбурге (2021) | Фото: Елена Литвинова

Корпорация "Маяк" снова перенесла строительный забор вглубь двора на Красноармейской

На днях рабочие строительной корпорации "Маяк" снова перенесли забор вглубь двора дома 78А на Красноармейской. По словам жильцов, это уже четвертый раз, если считать саму установку ограждения.

Напомним, что в первый раз рабочие огородили двор от стройплощадки в связи с появившимися трещинами в асфальте. Тогда "Маяк" временно забрал 4,5 м. территории жильцов, что также отметила и управляющая компания Октябрьского района, производящая замеры. Сейчас же, по словам местных жителей, компания забрала еще около 2 м., подведя ограждение вплотную к электроподстанции.

Забор у здания на Красноармейской 78А в Екатеринбурге(2021)|Фото: Елена Литвинова

Забор у здания на Красноармейской 78А в Екатеринбурге(2021)|Фото: Елена Литвинова

Забор у здания на Красноармейской 78А в Екатеринбурге(2021)|Фото: Елена Литвинова

Забор у здания на Красноармейской 78А в Екатеринбурге(2021)|Фото: Елена Литвинова

Жильцы опасаются, что причина переноса ограждения вглубь двора в обвале и проседании грунта около котлована, также их тревожит близость котлована к электроподстанции.

Глава "Маяка" Владимир Коньков объяснил Накануне.RU причину переноса и пообещал вернуть жителям на Красноармейской их территорию уже в сентябре.

"Причина проста – просто так удобно расположить забор. Он в принципе ни насколько не передвинут, просто подстанция ближе и его подвинули, чтобы он держался. Забор практически на том же месте, - пояснил Коньков, отметив, что причина переноса не в обвале грунта или чем-то подобном. – В сентябре обратно вернем эту землю. Там где-то метра 2,5 всего лишь от площадки заняли, в сентябре обратно вернем, пусть не беспокоятся".

Напомним, ранее в пресс-службе корпорации рассказали, что аналогичные проблемы с трещинами у них уже бывали, но компания все восстанавливала.

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Теги: Маяк, забор, Екатеринбург, Красноармейская



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