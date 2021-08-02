Глава "РЖД" просит у государства 17 млрд компенсации роста цен на металлопродукцию

Глава "РЖД" Олег Белозеров впервые за шесть лет пребывания в должности попросил у государства прямые субсидии. Речь идёт о 17 млрд руб. Это следует из его письма от 23 июля первому вице-премьеру Андрею Белоусову, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится о росте цен на металлургическую продукцию, который, по утверждению топ-менеджера, продолжился и во втором квартале сверх рассчитанных по итогам первого квартала 40 млрд руб., сообщает "Ъ".

Всего подорожание в 2021 г. в связи с ростом цен на металлопродукцию оценивается в 17–19 млрд руб., в том числе 1,2 млрд руб. операционных затрат, отмечает Белозеров. В этой связи он просит либо субсидию или взнос в уставный капитал ОАО "РЖД" на 17 млрд руб., либо изменение тарифов.