02 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Турция флаг (2017) | Фото: Накануне.RU

Количество туристов из России, погибших в Турции, выросло до четырёх

Количество россиян. погибших в Турции, выросло до четырёх, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Интурист".

Генконсульство РФ в Анатлье подтвердило изданию гибель троих российских туристов, а также о пяти пострадавших.

В дипмиссии добавили, что, "по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось".

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Теги: автобус, туристы, смерть



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Ранее 02.08.2021 19:56 Мск В Турции перевернулся автобус с туристами, погибли трое россиян


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