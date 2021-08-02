Количество туристов из России, погибших в Турции, выросло до четырёх

Количество россиян. погибших в Турции, выросло до четырёх, сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Интурист".

Генконсульство РФ в Анатлье подтвердило изданию гибель троих российских туристов, а также о пяти пострадавших.

В дипмиссии добавили, что, "по предварительным данным дорожной полиции, водитель автобуса не справился с управлением, транспортное средство пересекло разделительную линию и, выскочив на встречную полосу, перевернулось".