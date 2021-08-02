02 Августа 2021
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Происшествия За рубежом
Турция, Анталья (2020) | Фото: Накануне.RU

В Турции перевернулся автобус с туристами, погибли трое россиян

В Турции перевернулся автобус с туристами, есть погибшие, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Инцидент произошёл в районе Сиде. Автобус ехал из Манавгата в аэропорт Антальи, по неизвестным причинам он врезался в бетонное ограждение и перевернулся, сообщает РИА Новости.

В генконсульстве России в Анталье уточнили, что погибли три россиянина, ещё пятеро получили тяжёлые ранения. В компании "Интурист" уточнили, что детей среди жертв нет.

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Теги: автобус, туристы, смерть



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Развитие сюжета:

Ранее 02.08.2021 20:35 Мск Количество туристов из России, погибших в Турции, выросло до четырёх


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