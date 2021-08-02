В Тюмени в пансионате для пожилых – вспышка коронавируса

В Тюмени в пансионате для пожилых людей "Дача", произошла вспышка коронавируса, сообщили Накануне.RU в региональном управлении Роспотребнадзора.

Там заболели шесть постояльцев. Контактные – шесть человек.

Теперь на контроле управления – шесть очагов инфекции. Пансионат добавился к "Леруа Мерлен Восток" (Менделеева, 1), филиалу "Газпром недра НТЦ" "Газпром недра", Арбитражному суду Тюменской области, МЧУ ДПО "Нефросовет", и Антипинскому НПЗ.