02 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
цар, негры, флаг россии, лп (2021) | Фото: РИА ФАН

Жители Центральноафриканской Республики поддержали сотрудничество Банги с Москвой

Граждане республики выступают за укрепление отношений между ЦАР и Россией.

Центральноафриканцы благодарят российских инструкторов за помощь, оказанную правительственной армии страны (FACA).

Об этом свидетельствуют результаты социального опроса, который провели корреспонденты Afrique Media. Журналисты спросили мнение граждан относительно обвинений, которые выдвигают по отношению к россиянам эксперты ООН. Большинство опрошенных не верят голословным обвинениям и выступают за дальнейшее сотрудничество Москвы и Банги.

Центральноафриканцы подвергли критике заявления экспертов ООН, которые не пользуются доверием граждан. Они призвали сотрудников организации приехать в ЦАР и убедиться, что слухи и голословные обвинения не имеют ничего общего с реальностью. Они указали на тот факт, что доклад не содержит информацию о преступлениях боевиков «Коалиции патриотов за перемены».

«В ЦАР 12 000 миротворцев, но люди не видят результатов их работы, они не защищают нас от бандитов. Мы хотим, чтобы доклад отражал преступления боевиков. Во время вооруженных столкновений всегда есть жертвы, а приписывая преступления FACA и их союзников, они не должны забывать, что в реальности их совершают радикалы. Поэтому население ЦАР и не понимает суть этого документа», - заявил один из жителей в беседе с корреспондентами.

Россияне с 2018 года занимаются обучением бойцов центральноафриканской армии. Благодаря тренировкам FACA сумели разгромить конгломерат боевиков и вернуть стабильность в страну. Западные СМИ причисляют инструкторов к «ЧВК Вагнера» ради придания сенсационности своим материалам.

Граждане ЦАР уверены, что Россия оказала неоценимую поддержку республике.

«Помощь России дала надежду народу. Инструкторы помогли нам сформировать армию, правительственные войска теперь без проблем сражаются с боевиками. В плане экономики, РФ инвестирует в ЦАР. Мы рады такому партнерству, так как раньше западные страны постоянно дестабилизировали республику, а Россия помогла восстановить порядок», — заявили граждане страны.

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Теги: цар, центральноафриканская республика, FACA, банги, оон, чвк вагнера



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