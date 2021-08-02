"Текущая модель российской экономики себя изжила" - Кудрин

Глава Счетной палаты, экс-руководитель Минфина России Алексей Кудрин раскритиковал текущую модель экономики страны – экономику спроса.

"Мы эксплуатируем старую модель экономики, которая себя уже изжила и не даст нужного результата. Экономика в общем не создает каких-то прорывных качеств, новых товаров", - заявил Кудрин в интервью РБК.

Он указал на низкие темпы экономического роста и заявил, что переход к новому качеству экспорта мог бы увеличить их раз в десять. Еще один фактор роста – наращивание внутренних инвестиций.

Экспорт Кудрин считает "бесконечной вселенной". "Мы должны стать более конкурентоспособными для экспорта. Вообще экспорт для российской экономики — это бесконечная Вселенная. "Экономика спроса" ограничена внутренним потреблением, подпиткой нефти — это старая модель. Если мы становимся более конкурентоспособными, прорываемся на внешний рынок, то этот спрос становится бесконечен", — сказал глава Счетной палаты.

"Нужно, чтобы у нас были те товары, которые вдруг захотели купить во всех странах, — как iPhone. Мы должны что-то для мира создать. Тогда экономический рост теоретически может быть и 5%, и выше", — уверен Кудрин.

По его мнению, рецептами для ускорения экономического роста являются инвестиции в человеческий капитал — образование и здравоохранение, а также предпринимательская инициатива и конкуренция.