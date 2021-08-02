Суд признал недействительным контракт на ремонт дорог в Челябинской области стоимостью 551 млн рублей

Арбитражный суд Уральского округа признал недействительным контракт миндортранса Челябинской области с "Южуралмостом" на ремонт дорог стоимостью 551 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФАС.

Речь идет об аукционе на ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в Красноармейском, Каслинском и Кунашакском районах в 2017 году. УФАС выявило нарушения при проведении закупки и выдало предписание об отмене результатов аукциона и повторном рассмотрении вторых частей поданных заявок. Однаок министерство предписание не исполнило и заключило контракт с единственной допущенной до аукциона компанией – "Южуралмост".

Правомерность решения УФАС подтвердил суд. В связи с этим антимонопольная служба обратилось в Арбитражный суд Челябинской области с иском о признании заключенного контракта недействительным.

"Арбитражный суд Челябинской области, Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд, а сейчас и Арбитражный суд Уральского округа пришли к выводу о наличии существенных нарушений закона при заключении контракта, что свидетельствует о его ничтожности", - отметили в ведомстве.