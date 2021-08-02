02 Августа 2021
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Общество В России
Бузова, МХАТ (2021) | Фото: Накануне.RU

Репертуар российских театров проверят на соответствие стратегии национальной безопасности

Общественный совет при Министерстве культуры России намерен провести общественные слушания, на которых будет обсуждаться репертуар отечественных театров. А точнее – его соответствие стратегии национальной безопасности, которую недавно утвердил Владимир Путин, передает РИА Новости со ссылкой на главу совета Михаила Лермонтова.

Поводом для активизации работы общественников стала проверка постановки "Первый хлеб" театра "Современник" – ее проводит Следственный комитет России по жалобе организации "Офицеры России".

"Офицеры России" сочли оскорблением ветеранов монолог героини, которая ругается матом на могиле прошедшего войну мужа. Также их не устроили поцелуи двух мужчин – "неприкрытая пропаганда однополой любви".

Лермонтов добавил, что в стратегии нацбезопасности "есть огромный раздел, касающийся сохранения ценностей духовно-нравственных, патриотических, конкретно все это прописано".

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Теги: стратегия национальной безопасности, репертуар, общественный совет, проверка



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