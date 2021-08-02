Екатеринбуржцы выберут место для стелы "Город трудовой доблести" из четырех вариантов

Жителям Екатеринбурга предлагают самим выбрать место для установки стелы "Город трудовой доблести".

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, горожанам необходимо проголосовать за одну из четырех площадок: сквер у Храма-на-Крови; территория на пересечении улиц Никонова и Царской; территория на пересечении улиц Татищева и Пирогова, либо "островок" на улице Репина у стадиона "Екатеринбург-Арена".

Голосование будет проходить в электронном виде со 2 по 9 августа 2021 года в специальном разделе на официальном портале уральской столицы.

Напомним, почетное звание РФ "Город трудовой доблести" Екатеринбург получил летом 2020 года по решению президента страны Владимира Путина. А недавно оно было присвоено еще трем свердловским муниципалитетам.