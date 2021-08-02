Вблизи иркутского поселка потушен крупный пожар - одним из ответственных был глава муниципалитета от "Партии Дела"

О задымлении в населенном пункте Харанжино Иркутской области глава Харанжинского муниципального округа от "Партии дела" Алексей Скворцов узнал от старшего пожарного муниципальной пожарной команды Сергея Зайцева около 6:00 29 июля по местному времени (11:00 мск). Он незамедлительно поручил бойцам пожарной охраны объехать весь поселок и убедиться, что очаг возгорания находится не на его территории. О происшествии также уведомил представителей лесничества.

"В 6.30 очаг возгорания был обнаружен на расстоянии 3 км от населенного пункта. Через 10 минут я лично туда прибыл. Информация была доведена до районной администрации и МЧС", – восстанавливает хронологию событий Алексей Скворцов.

Огонь шел сразу с двух флангов. Его площадь составляла порядка 3 га. Осложнял ситуацию ветер, порывы которого достигали 15 м/с. Существовала угроза распространения огня на лесной массив и поселок. Сотрудниками чрезвычайного ведомства было принято решение тушить пожар сразу с двух флангов. Алексей Скворцов был назначен ответственным за левый. В его распоряжении были бульдозеры, предоставленные частным предпринимателем Василием Швецовым, а также 2 пожарные машины, имеющиеся на вооружении муниципальной пожарной команды. Для ликвидации пожара от МЧС России были привлечены 35 человек личного состава и 8 единиц техники, также была задействована авиация. Всего же с огнем боролось более 50 человек.

Алексей Скворцов справа:





За ходом тушения пожара следил мэр Братского района Иркутской области Александр Дубровин.

Благодаря совместным действиям к 17.30 по местному времени возгорание штабелей леса на берегу Братского водохранилища удалось локализовать. Распространение огня на населенные пункты допущено не было. Ликвидировать же полностью удалось после полуночи — 30 июля в 1:30.

Алексей Скворцов поблагодарил всех за сложную, оперативную и профессиональную работу.

"Сегодня мы вместе противостояли огненной стихии. Хочу поблагодарить всех, за ваш труд. Отдельные слова благодарности – руководству МЧС области, бойцам 10 ПСО и ПСЧ 123, а также работникам муниципальной пожарной команды. Глубоко признателен каждому, кто сегодня принимал участие в тушении. Машинисты бульдозеров – вы супер! Также хочется обратить внимание на работу Братского лесхоза и МУП "ЖКХ Харанжино", которые предоставили и людей, и технику, а также "ИП Швецов", – отметил всех Алексей Скворцов.

По предварительной информации, в результате пожара сгорело около 50-ти тысяч кубов леса. Причина пожара пока неизвестна, ее выясняют эксперты.