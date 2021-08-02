Арбитраж Прикамья продлил процедуру банкротства пермского футбольного клуба "Амкар"

Арбитражный суд Прикамья продлил процедуру банкротства пермского футбольного клуба "Амкар" до 21 января 2022 г., сообщили Накануне.RU в суде.

Клуб продал часть имущества и выручил за него примерно 32 млн руб. Средства пошли на погашение зарплатных долгов перед спортсменами и сотрудниками клуба, а также на погашение задолженности перед кредиторами второй очереди.

Напомним, из-за финансовых проблем "Амкар" 13 июня 2018 г. лишился лицензии РФС на следующий сезон. Руководство клуба приняло решение о ликвидации. Заявление о банкротстве организации подал президент клуба Геннадий Шилов. Арбитражный суд Прикамья 6 ноября 2018 г. иск удовлетворил.

7 августа 2020 г. "Амкар" был возрожден. Бренд "Амкар" был приобретен в краевую собственность.