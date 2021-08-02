Жителя Челябинской области оштрафовали за оскорбление медсестры

"35-летний житель Карабаша по телефону высказал слова оскорблений, выраженных в неприличной форме, в адрес старшей медицинской сестры хирургического отделения медучреждения", - сообщили в пресс-службе.

Жителя Карабаша привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей за оскорбление медсестры, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

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