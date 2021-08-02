Белорусская легкоатлетка Тимановская получила польскую визу

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская получила гуманитарную визу Польши. Об этом в Twitter сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач.

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский заявил, что Тимановская находится под опекой польских дипломатических и консульских служб. Ее также лично принял посол Польши в Японии.

Замглавы польского МИД подчеркнул, что легкоатлетка "в данный момент находится в безопасности", сообщило Польское агентство печати.

Напомним, власти Белоруссии ранее решили вернуть Тимановскую с Олимпийских игр в Токио. Спортсменка публично критиковала руководство белорусского спорта за допущенные, по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. по ее мнению, промахи при подготовке к состязаниям. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии заявили, что Тимановская снимается с соревнований "по психологическим причинам", но девушка в соцсетях опровергала это, заявляя, что врач ее не осматривал.

В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что организация не будет применять санкций к Национальному олимпийскому комитету (НОК) Белоруссии, пока не получит полную картину по ситуации.