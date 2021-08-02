02 Августа 2021
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выборы, голосование (2019) | Фото:Накануне.RU

ЦИК признал провокацией сообщение о сборе данных работников "Мурманскводоканала" для голосования

Центральная избирательная комиссия на заседании в понедельник разбирала сообщение из Мурманска. В соцсетях и мессенджерах распространялись фотографии, сделанные, якобы, на "Мурманскводоканале": объявление на доске информации предписывало сотрудникам сдать персональные данные от их кабинетов на Госуслугах, чтобы за них могли проголосовать.

Мурманский избирком послал на предприятие представителей городской ТИК, которые никакого объявления не обнаружили. С человека, указанного в качестве организатора сбора данных, взяли объяснительную, в которой он сообщает, что информацию не собирал и никого не принуждал. Опрошенные работники объявления не видели, поэтому местный избирком сделал вывод о провокации.

"Желание дискредитировать выборы будет нарастать. Вот вам новая грязная технология. Какой-то человек быстренько появился, повесил это объявление, сфотографировал его и тут же снял. Может быть так? Может", - заявила по итогам сообщения из Мурманска глава ЦИК Элла Памфилова.

Она добавила, что "честные граждане, сообщая о подобных нарушениях, не должны оставаться анонимными, они не боятся подписываться и быть авторами".

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Теги: цик, провокация, выборы в госдуму, бюджетники, голосование, элла памфилова



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