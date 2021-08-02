Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады провалился, выступив с нулём

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпийских игр Лорел Хаббард закончила своё выступление в Токио с нулём.

43-летняя Хаббард представляет на соревнованиях Новую Зеландию и выступила в турнире штангисток в весе свыше 87 кг.

В первой попытке в рывке она заказала вес 120 кг и не справилась с ним. После последовали две неудачные попытки с весом 125 кг. В итоге спортсменка завершила соревнования досрочно.

Еще одно историческое событие в Токио. Есть дебют трансгендера на Олимпиадах ✅



🏋 Лорель Хаббард стала первой участницей в истории Игр после гендерного перехода. После трех неудачных попыток в рывке она уже выбыла из борьбы, но все равно навсегда вошла в историю ОИ pic.twitter.com/5HkMdzacTN — Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021

До 2013 года Лорел выступала в мужских соревнованиях. Хаббард, как мужчина (прежнее имя - Гэвин) устанавливал новозеландские рекорды среди юниоров.