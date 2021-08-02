02 Августа 2021
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Спорт
Штангистка-трансгендер Лорел Хаббард (2021) | Фото: AFP 2021 / ADRIAN DENNIS

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпиады провалился, выступив с нулём

Первый спортсмен-трансгендер в истории Олимпийских игр Лорел Хаббард закончила своё выступление в Токио с нулём.

43-летняя Хаббард представляет на соревнованиях Новую Зеландию и выступила в турнире штангисток в весе свыше 87 кг.

В первой попытке в рывке она заказала вес 120 кг и не справилась с ним. После последовали две неудачные попытки с весом 125 кг. В итоге спортсменка завершила соревнования досрочно.

До 2013 года Лорел выступала в мужских соревнованиях. Хаббард, как мужчина (прежнее имя - Гэвин) устанавливал новозеландские рекорды среди юниоров.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, тяжёлая атлетика, Лорел Хаббард



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