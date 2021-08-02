02 Августа 2021
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Общество Тюменская область
Телефон, приложение &quot;Госуслуги&quot; (2019) | Фото: Накануне.RU

В Тюменской области станет больше электронных госуслуг

Жители Тюменской области могут получить 66 госуслуг через региональный портал и семь – через федеральный. Не оказываются в электронном виде 11 услуг. Доля массовых социально значимых электронных государственных и муниципальных услуг должна достигнуть 95% к 2024 г., сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора

"Необходимо уделять особое внимание не только количеству государственных и муниципальных услуг, оказываемых в электронном виде, но и их качеству. Для этого надо постоянно развивать и расширять цифровое взаимодействие между муниципальными, региональными и федеральными структурами", – подчеркнул вице-губернатор Тюменской области Сергей Сарычев.

Ранее стало известно, что с начала года тюменцам стали доступны ещё 10 новых электронных услуг по социальным выплатам, денежным компенсациям, реабилитации и ИЖС. На профильном портале государственные и муниципальные услуги можно получить в электронном виде, минуя личное посещение многочисленных инстанций и необходимость предоставления бумажных документов. Чтобы подать заявление на получение услуги в электронном виде, необходимо авторизоваться в личном кабинете на региональном портале услуг с помощью учетной записи gosuslugi.ru и нажать кнопку "Получить услугу". Доступ ко всем услугам и возможностям портала возможен только с подтвержденной учетной записью. Проверить статус своей учетной записи можно в личном кабинете. Также через личный кабинет удобно следить за ходом выполнения заявления. Для удобства можно настроить направление уведомлений об изменении статусов заявлений на электронную почту.

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Теги: госуслуги, электронная приёмная



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