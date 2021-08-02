В Нижневартовске полицейский пойман пьяным за рулём

В Нижневартовске полицейского поймали нетрезвым за рулём, сообщили Накануне.RU в управлении на транспорте МВД РФ по УрФО.

Сегодня ночью сотрудники ДПС остановили в Нижневартовске автомобиль, за рулем которого находился сотрудник линейного пункта полиции в аэропорту столицы Самотлора. Водитель управлял личным автомобилем во внеслужебное время, и, согласно внешним признакам, был пьян.

Экипаж предложил водителю пройти медицинское освидетельствование, от которого тот отказался. Сотрудник был отстранен от управления машиной и привлечён к "административке" по статье "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения". Назначена служебная проверка, по результатам которой сотрудник полиции, порочащий честь и достоинство, будет уволен из органов внутренних дел, а его руководителей привлекут к дисциплинарной ответственности.