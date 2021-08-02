Памфилова не сможет проголосовать дистанционно – у нее нет московской прописки

Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова рассказала, что не сможет принять участие в дистанционном электронном голосовании (ДЭГ), так как у нее нет московской прописки, а Подмосковье в этом году в таком формате голосования не участвует.

Она также сообщила, что сегодня начался прием заявок на ДЭГ от жителей семи регионов, которые участвуют в экспериментальной форме голосования. Всего уже подано 16 тыс. заявлений, в том числе более 11 тыс. – в Москве. При этом в некоторых регионах подано всего несколько десятков заявлений, а в Севастополе – ни одного. "Ну, лиха беда начало, это старт. Очень хорошо, что у нас есть такая возможность", - прокомментировала цифры Памфилова.