02 Августа 2021
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Спорт
Сергей Семенов на Олимпийских играх в Токио (2021) | Фото: Reuters / Leah Millis

Российские спортсмены выиграли две "бронзы" в греко-римской борьбе в Токио

Спортсмены принесли России первые бронзовые медали в греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио.

Сергей Емелин стал третьим в категории до 60 кг. В матче за "бронзу" россиянин победил молдавского борца Виктора Чобану со счётом 12-1. Золотая награда в данном весе у кубинца Луиса Альберто Орта Санчеса, победившего в финале японца Кэнъитиро Фумиту.

В весовой категории до 130 килограммов третьим стал Сергей Семёнов. В матче за бронзовую награду россиянин одержал победу над представителем Чили Ясмани Акоста Фернандесом (1:1, победа по последнему результативному действию). В финале этой весовой категории кубинец Михаин Лопес Нуньес победил грузина Якоби Каджая.

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Теги: Олимпийские игры в Токио, греко-римская борьба, Сергей Семёнов, Сергей Емелин, бронзовые медали



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