Российские спортсмены выиграли две "бронзы" в греко-римской борьбе в Токио

Спортсмены принесли России первые бронзовые медали в греко-римской борьбе на Олимпийских играх в Токио.

Сергей Емелин стал третьим в категории до 60 кг. В матче за "бронзу" россиянин победил молдавского борца Виктора Чобану со счётом 12-1. Золотая награда в данном весе у кубинца Луиса Альберто Орта Санчеса, победившего в финале японца Кэнъитиро Фумиту.

ЕЩЕ ОДНА БРОНЗА! ЕМЕЛИН! Первая медаль в греко-римской борьбе!



Сергей хладнокровно разобрался с молдаванином Виктором Чиобану в схватке за бронзу в категории до 60 кг🥉



Мооощь 💪



А дальше болеем за Семенова в еще одном бронзовом поединке. pic.twitter.com/MPoitbabwN — Матч ТВ (@MatchTV) August 2, 2021

В весовой категории до 130 килограммов третьим стал Сергей Семёнов. В матче за бронзовую награду россиянин одержал победу над представителем Чили Ясмани Акоста Фернандесом (1:1, победа по последнему результативному действию). В финале этой весовой категории кубинец Михаин Лопес Нуньес победил грузина Якоби Каджая.