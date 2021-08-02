В Ростове-на-Дону около 100 человек устроили массовую драку на рынке

Около 100 человек приняли участие в драке из-за места на овощной ярмарке.

Инцидент произошел в понедельник рано утром между торговцами на ярмарке в районе старого аэропорта.

Охрана рынка не смогла своими силами остановить конфликт, пришлось вызвать полицию и группу Росгвардии.

Как сообщает "Донская торговая компания", которая является организатором ярмарки, в ряд для торговли ягодной продукцией въехала машина с овощами, что не понравилось некоторым предпринимателям. Каждая из сторон призвала для разбирательства друзей и родственников.

Местные СМИ пишут, что в ходе драки были слышны выстрелы. В результате происшествия никто не пострадал.

На прошлой неделе в Санкт-Петербурге произошла массовая драка между представителями чеченской диаспоры и гражданами Таджикистана. Задержано 70 мигрантов.

Ранее в МВД выпустили разъяснение в связи с участившимися массовыми драками с участием иностранцев: мигрантов из числа участников драк будут выдворять из страны и накладывать на них запрет на повторный въезд.