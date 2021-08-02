02 Августа 2021
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Политика В России Москва
выборы бюллетень (2016) | Фото: bezformata.ru

"Мы должны помочь избирателю отличить кандидатов и их "двойников" - Памфилова

Председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова в очередной раз раскритиковала технологию "двойников", которая, похоже, будет широко применяться на предстоящих сентябрьских выборах.

Суть технологии в том, что в округ к сильному кандидату подыскивается тезка, часто – полный, и избиратели, путаясь, отдают голоса кандидату-"паразиту", а имеющий шанс победить "оригинал" остается без своих законных голосов.

"Это грязная технология, рассчитанная на то, чтобы помешать основному кандидату победить. В ряде случаев техническому кандидату даже приходится менять ФИО – идут даже на это, не помня родства своего, пренебрегая памятью отца", - высказалась глава ЦИК за очередном заседании комиссии.

"К сожалению, закон не содержит прямого запрета. Если кандидат подает документы правильно оформленные, у нас нет права ему отказать. Это издевательство над законом. Возвращение таких технологий из прошлого не будет иметь успеха. Наши люди образованные, грамотные, стали прекрасно разбираться в том, что происходит. Надеюсь, что они смогут отличить настоящего кандидата от двойников. И наша задача избирателю помочь в этом. Если кандидат менял ФИО в течение года, это должно быть указано в бюллетене. Прошу не пренебрегать этой нормой закона. Мы должны дать общественный бой тем, кто понимает, что никак не заслужил победу, пытается избираться, используя грязные технологии. У партий и кандидатов должна быть неприязнь к таким технологиям", - заявила Памфилова.

Ранее на "двойников" в Москве жаловались представители КПРФ и РПСС, в частности, с выборов даже снялась депутат Мосгордумы Елена Шувалова – ее возмутила такая ситуация.

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Теги: элла памфилова, двойники, жалобы, выборы в госдуму



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