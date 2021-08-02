02 Августа 2021
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Общество Челябинская область
Владимир Путин в резиденции в Завидово. (2021) | Фото: пресс-служба Кремля / Kremlin.ru

Ремонтируют дорогу, красят дорожные знаки. Магнитогорск готовится к визиту Путина

В Магнитогорске ремонтируют дорогу до аэропорта. Жители считают, что работы активизировались в связи с возможным визитом президента России Владимира Путина в город, передает корреспондент Накануне.RU.

"С приездом президента такой кипишь, дорогу от аэропорта до города ремонтируют, обочины подстрижены, мусор собрали, вывески вдоль дорог меняют", - сообщила в местном паблике жительница города Эльвира.

"Сняли 2 сантиметра, намазали все смолой… Там работает весь город. Положат 2 сантиметра нового асфальта.... ДПС дорогу перегородили... Смотришь, как быстро работают, плакать хочется. Пусть Путин едет по северному мосту, что бы там все сделали", - отметил пользователь Алексей.

Также пользователи обратили внимание, что к приезду президента красят дорожные знаки.

дорожный знак, Магнитогорск,(2021)|Фото: vk.com/magnitkacity

Напомним, президент России может посетить Челябинскую область на этой неделе. По информации СМИ, глава государства проинспектирует ход ликвидации последствий лесных пожаров на юге области.

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Теги: Владимир Путин, ремонт, дорога, аэропорт,



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