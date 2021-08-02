02 Августа 2021
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Общество Свердловская область
Алексей Орлов, экскурсия по мэрии Екатеринбурга (2021) | Фото: Екатеринбург.рф, Федор Серков

Орлов объявил конкурс на самое оригинальное поздравление Екатеринбурга. Приз – экскурсия по мэрии

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на лучшее оригинальное поздравление уральской столицы с 298-м днем рождения.
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Напомним, День города в этом году пройдет 14 августа. Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом власти решили отказаться от салюта и приглашенной на праздник звезды.

Как написал сегодня глава Екатеринбурга в своем Instagram, он приглашает всех желающих принять участие в конкурсе.

"Подписывайтесь на мой аккаунт, публикуйте поздравление на своей странице в Instagram, ставьте хэштег #ЕКАТЕРИНБУРГУ298 и отметьте @glava.ekb. Так мне будет проще посмотреть все ваши поздравления", - сообщил мэр.

Он выразил надежду, что увидит много креативных роликов.

"Для победителей конкурса проведу экскурсию на башню с часами администрации города и вручу подарки", - добавил Алексей Орлов.

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Теги: Орлов, мэрия, конкурс, экскурсия, Екатеринбург



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