Орлов объявил конкурс на самое оригинальное поздравление Екатеринбурга. Приз – экскурсия по мэрии

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов объявил конкурс на лучшее оригинальное поздравление уральской столицы с 298-м днем рождения.

Напомним, День города в этом году пройдет 14 августа. Однако из-за роста заболеваемости коронавирусом власти решили отказаться от салюта и приглашенной на праздник звезды.

Как написал сегодня глава Екатеринбурга в своем Instagram, он приглашает всех желающих принять участие в конкурсе.

"Подписывайтесь на мой аккаунт, публикуйте поздравление на своей странице в Instagram, ставьте хэштег #ЕКАТЕРИНБУРГУ298 и отметьте @glava.ekb. Так мне будет проще посмотреть все ваши поздравления", - сообщил мэр.

Он выразил надежду, что увидит много креативных роликов.

"Для победителей конкурса проведу экскурсию на башню с часами администрации города и вручу подарки", - добавил Алексей Орлов.