В Bellingcat назвали расследования ФАН достаточным основанием для действий Службы внешней разведки РФ

Глава Bellingcat Элиот Хиггинс, комментируя слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что группа Bellingcat связана в одну сеть со СМИ-иноагентами «Проект» и The Insider, назвал это все «тупой чушью».

«Готов поспорить, доказательствами у них являются какие-то распечатанные статьи РИА ФАН», — пишет Хиггинс.

«Федеральное агентство новостей» неоднократно публиковало расследования о деятельности расследователей Bellingcat. На сайте СМИ подробно разобрана финансовая отчетность за 2019 и 2020 годы, расписаны олигархические связи Христо Грозева, а также рассмотрен так и не выпущенный Bellingcat фильм «Вагнергейт» о задержании россиян в Минске 29 июля 2020 года.

27 июля «Федеральное агентство новостей» направило запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой признать Bellingcat нежелательной организацией.