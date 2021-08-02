02 Августа 2021
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Политика В России За рубежом
Bellingcat, логотип, лп (2021) | Фото: Bellingcat, логотип

В Bellingcat назвали расследования ФАН достаточным основанием для действий Службы внешней разведки РФ

Глава Bellingcat Элиот Хиггинс, комментируя слова главы Службы внешней разведки России Сергея Нарышкина о том, что группа Bellingcat связана в одну сеть со СМИ-иноагентами «Проект» и The Insider, назвал это все «тупой чушью».

нарышкин, кп, лп(2021)|Фото: kp.ru, соцсети /скрин

«Готов поспорить, доказательствами у них являются какие-то распечатанные статьи РИА ФАН», — пишет Хиггинс.

«Федеральное агентство новостей» неоднократно публиковало расследования о деятельности расследователей Bellingcat. На сайте СМИ подробно разобрана финансовая отчетность за 2019 и 2020 годы, расписаны олигархические связи Христо Грозева, а также рассмотрен так и не выпущенный Bellingcat фильм «Вагнергейт» о задержании россиян в Минске 29 июля 2020 года.

27 июля «Федеральное агентство новостей» направило запрос в Генеральную прокуратуру с просьбой признать Bellingcat нежелательной организацией.

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Теги: Bellingcat, Элиот Хиггинс, Сергей Нарышкин, СВР, ФАН, Проект, The Insider, вагнергейт, Христо Грозев



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