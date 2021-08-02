Полицейские задержали сургутянку, торговавшую поддельными тестами на COVID-19

В Сургуте задержали 25-летнюю местную жительницу, которая продавала поддельные справки и результаты ПЦР-тестов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Югре.

25-летнюю девушку поймали, когда она продавала документ, подтверждающий отсутствие COVID-19 за 2 тыс. руб. На бумаге была печать одной из медицинских организаций города. Однако в клинике этот документ не выдавали.

Сообщается, что сургутянка ранее была осуждена условно. В феврале 2019 г. сургутский горсуд приговорил ее к трем с половиной годам лишения свободы условно за мошенничество при получении социальных выплат. Наказание девушка не отбыла, объявление о продаже тестов и медицинских справок она разместила в интернет.

"Также установлено, что злоумышленница изготовила поддельное заключение о прохождении периодического медицинского осмотра на имя мужчины 1967 года рождения с целью дальнейшей продажи. В настоящее время в отношении женщины отделом дознания УМВД России по Сургуту возбуждено два уголовных дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков", - говорится в сообщении.